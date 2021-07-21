Свалку бараньих шкур нашли в Петербурге после Курбан-байрама

Свалку бараньих шкур в Петербурге уберет комитет по благоустройству Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга в среду, 21 июля 2021 года, обнаружили свалку останков животных в Приморском районе города. Бараньи шкуры и внутренние органы валялись недалеко от Кольцевой автодороги. Об этом пишет "Мойка78".

- Гниющие на жаре биологические отходы, по утверждению горожан, появились после празднования мусульманского праздника Курбан-байрам, который состоялся 20 июля, - пишет издание.

Также в администрации района рассказали, что на место уже выезжали сотрудники полиции, которые подтвердили наличие свалки.

Теперь уборкой бараньих шкур займется комитет по благоустройству. Свалку устранят в ближайшее время. В это время полиция уже начала поиски тех, кто устроил свал останков животных в неположенном для этого месте.