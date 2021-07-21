Мариинская больница и больница святителя Луки свернут коронавирусные койки

Мариинская больница и больница святителя Луки с 26 июля возвращаются к штатной работе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге Мариинская больница и больница святителя Луки прекращают прием больных коронавирусом и возвращаются к штатной работе с 26 июля. Об этом сообщили в Смольном в среду, 21 июля 2021 года. Отмечается, что в городе сокращается число госпитализаций.

- Нагрузка на стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом, снижается. Число госпитализаций еженедельно сокращается. Учитывая имеющийся резерв, принято решение вернуть 2 стационара к оказанию экстренной, высокотехнологичной и плановой медицинской помощи, востребованность в которой в городе высока, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Также он добавил, что необходимый запас коек для инфицированных в городе будет сохранен. Сейчас в Петербурге помощь больным коронавирусом оказывают 16 городских и 8 федеральных стационаров. В них развернуто 11 097 инфекционных коек, при этом 2890 свободны. Перевод в штатный режим Мариинской больницы и святителя Луки высвободит из фонда 922 места.