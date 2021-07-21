Трассу М-11 засыпали песком в сторону Петербурга

Трассу М-11 "Нева" засыпали песком в сторону Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Скоростную трассу М-11 "Нева" засыпали песком. В среду, 21 июля 2021 года, в социальных сетях автомобилисты рассказали, что участок от Тосно в сторону Санкт-Петербурга оказался перекрыт. При этом для проезда осталась только одна полоса движения.

- М-11 засыпана песком от Тосно в сторону Петербурга, оставили одну полосу для проезда, - написали очевидцы.

Судя по снимку, песок рассыпался не из проезжающей мимо машины, а это сделано специально. Пользователи сети обратили внимание, что на дороге стоит тягач с пробитым баком. По всей видимости из него на трассу вылилось около полутонны солярки. Именно для этого и рассыпали песок, чтобы он впитал в себя горючее.

Согласно данным "Яндекс.Карт", временное ограничение дороги не создало на трассе пробки.