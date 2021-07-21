Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2021 13:44

Штормовой ветер и грозы обрушатся на Петербург 22 июля

Также в городе пройдут кратковременные дожди
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дождь и сильный ветер накроют Петербург 22 июля

Дождь и сильный ветер накроют Петербург 22 июля

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Санкт-Петербурга рассказало, что на город надвигаются грозы и шторм. По данным спасателей, дождь и сильный ветер обрушатся на Северную столицу в четверг, 22 июля 2021 года.

- 22 июля в Санкт-Петербурге во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Добавим, что ночь накануне выдастся холодная, всего плюс 12-14 градусов. Днем потеплеет до плюс 21-23 градусов.

Такая прохладная и дождливая погода в Петербурге продержится до конца недели, а уже в воскресенье температура начнет снова повышаться.