Новый сквер на месте пустыря откроют в Петербурге осенью 2021 года

Начались работы по благоустройству сквера «Осенний марафон» в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге появится новый сквер под названием "Осенний марафон". Он расположится на месте бывшего пустыря на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. Инициатива о создании места для отдыха поступила от местной жительницы. Об этом в среду, 21 июля 2021 года, рассказали в Смольном.

- Это замечательная инициатива. Фильм "Осенний марафон" входит в золотой фонд отечественного кинематографа, его любят и до сих пор пересматривают множество людей. Уверен, что этот сквер станет одним из любимых мест отдыха для жителей соседних домов, - сказал губернатор Александр Беглов.

В сквере сохранят стихийные тропы, установят часы, стрелки которых будут казывать на год создания фильма, телефонную будку с цитатами героев, скамейки, урны, фонари, а также два навеса от дождя. Разумеется там высадят деревья и кустарники с "осенним" цветом листьев - сливу, рябину, сосну, яблони, барбарис, можжевельник, древогубец и розы. Планируется, что открытие состоится уже этой осенью.