Массовый ремонт дорог начнется в Петербурге с 22 июля

В Петербурге с 22 июля начнется массовый ремонт дорог Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с 22 июля 2021 года начнется массовый ремонт дорог по реализации проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом рассказали в Смольном.

- Мы получили 1 миллиард рублей, в том числе, на ремонт Пискаревского проспекта – одной из крупнейших и загруженных петербургских магистралей. Недавно было принято решение о выделении из федерального бюджета дополнительных 900 миллионов рублей на увеличение количества ремонтируемых дорог и увеличение темпа работ, - рассказал губернатор Александр Беглов.

22 июля стартуют работы на улице Володарского в Сестрорецке от от площади Свободы до Приморского шоссе и завершится в середине сентября этого года.

С 24 июля дорожники выйдут сразу на четыре объекта: ул. Александра Матросова в Павловске, 4-ю и 5-ю линии Васильевского острова, ул. Куйбышева и Пискаревский пр. Работы на них завершатся осенью 2021 года.