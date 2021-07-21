Петербурженка напала на женщину-полицейского, защищавшую ребенка от избиения

Петербурженка напала на женщину-полицейского, защищавшего ребенка от избиения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге женщина напала на сотрудницу полиции, которая вступилась за ребенка. Вечером 20 июля 2021 года сотрудника МВД стала свидетельницей, как у дома 41, корпус 1 по Шуваловскому проспекту мать избивает своего ребенка палкой. Страж порядка решила заступиться за несчастного, но получила побои от его матери. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В ответ на законные требования сотрудника полиции, нанесла неустановленным следствием предметом последней не менее двух ударов в область головы и конечностей. После чего с места происшествия скрылась, - также рассказали в следственном комитете города.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Женщину, напавшую на полицейского разыскивают. В отношении нее возбуждено уголовное дело.