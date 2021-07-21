Смольный отказался от намывов в Невской губе из-за опасности наводнений

Смольный не будет разрешать создание намывных территорий из-за опасности наводнений. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга более не рассматривает проекты с намывными территориями в Невской губе Финского залива. Об этом заявил первый заместитель председателя городского Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Михаил Страхов.

- Если у нас увеличиваются площади намывов, то это ведет к тому, что сокращается емкость Невской губы, ее площадь. Соответственно, город может за гораздо меньшее время быть подтоплен стоковыми водами реки Невы, - приводит слова чиновника «РБК-Петербург».

Другими словами, намывные территории могут привести к подтоплению города. Соответствующие расчеты по заказу смольного выполнили специалисты петербургского гидрометцентра.

Они отметили, что дамба при постройке рассчитывалась на определенную площадь Невской губы и объем водных ресурсов в ней. Любые изменения влияют на режим работы дамбы и увеличивают вероятность наводнений.