Без вести пропавшего 11-летнего мальчика разыскивают в Петербурге

В Петербурге разыскивают без вести пропавшего 11-летнего мальчика Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге разыскивают без вести пропавшего 11-летнего мальчика. В ночь на 20 июля 2021 года в полицию обратилась 34-летняя домохозяйка, мать ребенка, которая рассказала, что ее сын ушел из дома и не вернулся.

- Женщина пояснила, что 19 июля около 13:40 часов ее сын ушел из дома на Краснопутиловской улице и до сих пор не вернулся, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мальчик учится в пятом классе, ростом около 140 сантиметров, худого телосложения, волосы прямые, короткие, светло-русые и милированные. Глаза карие. Из особых примет - шрам на лбу. В день пропажи был одет в черную футболку, темные штаны и черные кроссовки.

Раньше ребенок никогда не уходил. Как отметили в органах, по адресу, где проживает мальчик, неоднократно от соседей поступали заявки о драках, скандалах и избиениях. С начала года таких заявок было шесть.