Бывшую сотрудницу петербургского университета путей сообщения осудили за взятки и мошенничество

Экс-сотрудницу университета путей сообщения Петербурга осудили за мошенничество Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге осудили бывшую сотрудницу университета путей сообщения за взятки и мошенничество. Как рассказали в среду, 21 июля 2021 года, в Северо-Западной транспортной прокуратуре, решение вынес Куйбышевский районный суд.

- Являясь инженером отдела договорных форм обучения Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I с с 2016 по 2018 года женщина вводила в заблуждение студентов и обещала им за деньги способствовать ликвидации академической задолженности по учебным дисциплинам, - пояснили в прокуратуре.

Всего за пару лет таким образом женщина получила более 1 миллиона рублей. При этом вопросы студентов она не решала.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.