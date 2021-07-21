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Общество21 июля 2021 15:38

МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в Петербурге 22 июля

В этот день в городе пройдет генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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С утра 22 июля пройдет репетиция парада, а потом испортится погода.

С утра 22 июля пройдет репетиция парада, а потом испортится погода.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление МЧС предупредило жителей и гостей города о сильном ветре и грозах, которые ожидаются 22 июля. В этот день в центре Северной столицы будет особенно многолюдно, ведь в четверг состоится генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ. Впрочем, погода должна испортится чуть позднее.

- 22 июля в Санкт-Петербурге во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 7-12, местами порывы до 17 метров в секунду, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По шкале Бофорта такой ветер оценивается как сильный и крепкий, до штормового он не дотягивает всего три метра в секунду.

Температура воздуха в течение дня в Петербурге составит +21...+23 градуса, атмосферное давление ночью будет повышаться, а днем - понижаться.