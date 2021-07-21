Двух дрифтеров задержали в Петербурге

Двое дрифтеров закончили свой вечер в отделе полиции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали двух любителей дрифта. Вечером 20 июля 2021 года в полицию поступила жалоба на то, что на парковке по Шафировскому проспекту дрифтуют автомобили. Немедленно на место происшествия был направлен экипаж дорожно-патрульной службы Красногвардейского района Петербурга.

- На парковке катались две машины "Ниссан" под управлением 29-летнего петербуржца и "Тойота" его 25-летнего друга. На обоих водителей сотрудниками полиции составлены административные материалы, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские начали проверять машины и вин номера вызвали сомнение в подлинности. На маркируемых деталях кузова вин номера не читались и предположительно были вварены кустарным способом. Парней доставили в полицию. Сейчас проводится проверка после которой может быть возбуждено уголовное дело.