Петербургский приют ищет способ для вакцинации от коронавируса бездомных

Петербургский приют ищет способ вакцинировать от ковида всех бездомных Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прививку от коронавируса могут получить все и бесплатно. Однако вакцинация бездомных оказалась проблематичной, так как не у всех бомжей есть документы - паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Приют "Ночлежка" ищет способ, как вакцинировать всех бездомных в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 21 июля 2021 года, рассказали "Невские новости".

- Мы вакцинируем тех, кто живет в наших приютах. Прививку получили уже около 140 человек, - рассказал директор "Ночлежки" Григорий Свердлин.

Однако среди привившихся бездомных только те, у кого есть документы. Сейчас сотрудники приюта выясняют, можно ли как-то обойти это ограничение.

- В целом с началом пандемии мы стали внимательнее относиться к безопасности в рамках наших проектов. В первую волну закрывали очный прием в Консультационной службе, активнее раздавали маски и антисептики, вводили ограничения на перемещения жильцов приюта, оперативно изолировали заболевших. Все эти шаги позволяют проходить пандемию без всплесков заболевания, - отметил сотрудник приюта Данил Крамов.