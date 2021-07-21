Таксист сбил ребенка на электросамокате в центре Петербурга

Ребенок попал под машину такси на Лиговском проспекте. Фото: кадр с видео / УГИБДД по СПб и ЛО

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти призывает родителей детей к внимательности и ответственности. За последнее время в городе произошло несколько случаев травмирования юных участников движения, использовавших так называемые средства индивидуальной мобильности - СИМ - электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и так далее. Последний инцидент произошел днем 20 июля на Лиговском проспекте, где пол колеса такси попал 10-летний мальчик.

- Около 20:00 у дома 149 по Лиговскому проспекту водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген»-такси, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть на электросамокате в сопровождении родителей, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По счастью, скорость машины была небольшой и ребенок получил лишь средние травмы, с которыми был госпитализирован. На видео с камер наблюдения заметно, что и мальчик и его мама с папой переезжали дорогу, вместо того, чтобы спешиться.

Степень вины каждого из участников ДТП установят дознаватели Госавтоинспекции.