Финского фаната наказали за бросок стакана с пивом на поле «Газпром Арены»

Не все финские фанаты вели себя воспитанно на стадионе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Чемпионат Европы по футболу закончился еще 12 июля, но это Евро в Петербурге до сих пор не утихло. Так, Петроградский районный суд привлек к ответственности финского фаната Пиетари Сиронена, который кинул стаканчик с пивом на поле стадиона во время матча.

- 21.06.2021 в секторе В 110-111 стадиона «Газпром Арена» Сиронен, являясь зрителем чемпионата Европы по футболу EURO-2020, а именно матча между командами Бельгии и Финляндии, бросил пластиковый стакан с пивом в направлении футбольного поля, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Явился ли в суд сам финн, или же нет (что скорее всего), но судья вынес вердикт: два года запрета посещения спортивных соревнований в России и штраф в пять тысяч рублей.