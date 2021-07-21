Гаражи массово полыхают в Янино

В Янино горят гаражи. Фото: vk.com/yaninoo

Сразу несколько гаражей горят в микрорайоне в Янино-1. Пожар возник вечером 21 июля на улице Военный городок. Здесь вспыхнули стоящие в ряд кирпичные боксы, в некоторых из них стоят машины. На месте работают несколько пожарных расчетов.

- Пять гаражей горят в Янино-1 на улице Военный городок. На месте происшествия работают два пожарных расчета из Янино и Кудрово. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, - сообщает муниципальное издание «Заневский вестник».

Жители Янино публикуют видео происшествия в соцсетях и сообщают, что причиной возгорания могла стать детская шалость. Незадолго до пожара у гаражей видели подростков, которые баловались с огнем и аэрозольным баллончиком.

По предварительным данным, пострадавших при ЧП нет. Тушение пожара продолжается.