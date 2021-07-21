14-летний подросток попал под поезд в Ленобласти

Электричка сбила подростка в Ленобласти. Фото: Иван ПРОХОРОВ

14-летний подросток чудом едва не погиб, но серьезно пострадал, попав под поезд в Ленобласти. Проверку по факту произошедшего начала транспортная прокуратура, а Следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности.

- Около 17 часов 21 июля на 20-м км перегона железнодорожных станций «Токсово-Капитолово», расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области несовершеннолетний мальчик, 2007 года рождения, был травмирован электропоездом, следовавшим сообщением «Васкелово-Санкт-Петербург». По предварительным данным, подросток шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не услышал приближающийся поезд, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Машинист попытался остановить электричку, но многотонная машина сбила подростка. В результате наезда мальчик получило многочисленные травмы и был госпитализирован в Токсовскую больницу.

Обстоятельства происшествия установит следствие.