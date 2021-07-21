Росгвардейцы спасли тонувшего в Неве серфингиста

Спортсмен повредил руки винтом своего электросерфинга. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Сотрудники ОМОНа Росгвардии спасли человека из Большой Невки. Серфингист повредил руки и оказался в воде в районе Елагина острова. На помощь ему пришли патрулировавшие акваторию на катере стражи порядка.

- Молодой человек упал во время катания с электрической доски для сёрфинга. При попытке схватиться за доску он повредил обе руки о винт мотора и не мог самостоятельно доплыть до берега, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Бойцы ОМОНа вытащили пострадавшего из воды на патрульный катер, оказали первую помощь и доставили на берег, где передали в руки медиков скорой помощи.

Жизни серфингиста на данный момент ничего не угрожает.