Площадь лесных пожаров в Карелии достигла 7 399 гектаров

Площадь пожаров в Карелии увеличивается. Фото: СОЦСЕТИ

Огонь пожирает все больше лесов в Карелии. Несмотря на усилия спасателей и добровольцев, площадь горения растет. К вечеру 21 июля она достигла 7399 гектаров. На борьбу с огнем брошено 900 человек и 160 единиц техники.

- В Карелии действуют 32 лесных пожара (7 399 га). Локализованы 15 пожаров на площади 1010 га. Проводится авиационное патрулирование лесов, - сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Напомним, что из-за тяжелой ситуации власти республики ввели в Карелии режим чрезвычайной ситуации, который должен помочь оперативнее бороться с огнем.

- Режим ЧС введен на территории всей Карелии с 20 июля по 31 августа включительно. Доступ жителей и туристов в леса на это время полностью запрещается, - сообщили в министерстве природы республики.

На помощь местным спасателям прибыли их коллеги из нескольких соседних регионов, в том числе 100 бойцов Невского спасательного отряда из Петербурга. В Карелию были направлены два вертолета Западного военного округа, а РЖД использует в работе три пожарных поезда.