Общежитие загорелось в Невском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге произошел мощный ночной пожар. В 4:40 часов 22 июля 2021 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в бывшей коммуналке, расположенной в доме 9, корпус 1 по улице Дыбенко Невского района. Спасатели немедленно выехали на место.

- Оказалось, что пожар происходит в восьмикомнатной квартире бывшего общежития. Огонь охватил две комнаты и коридор. Общая площадь возгорания 45 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

К ликвидации огня приступили четыре единицы техники и 22 человека личного состава МЧС. Спустя час пламя было потушено.

На данный момент на месте работаю специалисты, которые проводят проверку и выясняют причину возгорания. Сведения о пострадавших уточняются.