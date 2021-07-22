Дожди и грозы пройдут в Петербурге 22 июля

22 июля Петербург ждут дожди и грозы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге все еще стоят прохладные для нынешнего лета дни. В четверг, 22 июля 2021 года, в Северной столице пройдут небольшие дожди, а к вечеру в некоторых районах даже грозы. Температура воздуха при этом комфортная - до 23 градусов тепла.

- На синоптическую ситуацию в Северной столице окажет влияние циклон, выходящий на северо-восток Европейской России. По своей периферии он будет поставлять в регион прохладные воздушные массы и очаги облаков, которые в послеполуденные часы местами станут причиной кратковременных дождей, ближе к вечеру возможны локальные грозы, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем воздух в Петербурге прогреется до плюс 21-23 градусов, по Ленинградкой области до плюс 19-24 градусов. Ветер ожидается западный 5-10 метров в секунду.

Дожди ожидаются еще в пятницу и субботу, а в воскресенье снова сухо и будет возвращаться жара.