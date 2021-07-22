Число привитых от коронавируса петербуржцев привысило 1,2 млн человек

Более 1,2 млн человек привились от коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге число привитых от коронавируса жителей превысило 1,2 миллиона человек. Такие данные представил Смольный на 21 июля 2021 года. Из них весь курс вакцинации прошли более 845 местных жителей.

- За прошедшие сутки первично вакцинированы 15 462 человека, вторично 13 213 человек. Также в общей сложности первично ревакцинированы 552 петербуржца, из них 51 пациент накануне. Закончили цикл ревакцинации 19 человек, - сообщили в администрации города.

Всего в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации в медицинских организациях. Кроме того, работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 37 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.

Добавим, что в Петербург постоянно привозят поставки вакцины. На данный момент запас препарата - более 144,6 тысяч комплектов доз.