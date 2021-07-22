"Петроэлектросбыт" объяснил петербуржцам появление ошибок в квитанциях

«Петроэлектросбыт» объяснился перед петербуржцами за ошибки в квитанциях Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После объединения "Петроэлектросбыта" с "Фондом капитального ремонта" в новых квитанциях постоянно появляются ошибки. Так, в июле горожане получили новые квиточки на оплату, однако многие заметили, что им неправильно насчитали суммы за электричество. В компании подтвердили, что жалобы петербуржцев обоснованы и объяснили причину появления ошибок.

- Потребителей предупреждали о возможном сбое еще в начале июня. Была техническая ошибка, которую уже исправили. Но показания в бумажной квитанции остались неправильными, а в личном кабинете на сайте отображается корректная сумма, - пишут "Невские новости" со ссылкой на компанию.

Правильную сумму, которую необходимо заплатить за минувший месяц можно увидеть в личном кабинете на сайте pes.spb.ru или в мобильном приложении "ПСК/ПЕС"&