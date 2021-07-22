Петербургские школы получат новое оснащение за счет города

53 школы Петербурга получат новое оснащение за счет городского бюджета Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Школы Санкт-Петербурга получат новое оснащение за счет городского бюджета. В среду, 21 июля 2021 года, вице-губернатор Ирина Потехина рассказала о том, что в городе проведут конкурс, по итогам которого выберут 53 учебных заведения, которым и предоставят спонсирование.

- В первом, на получение грантов для организации профильных классов в сотрудничестве с вузами, колледжами и предприятиями реального сектора экономики, могут принять участие все школы. Топ-8 школ по итогам отбора получат по 25 миллионов рублей, следующие 25 – по 10 миллионов рублей, - рассказали Потехина.

Второй конкурсный отбор направлен на выравнивание качества образовательных учреждений и возможность получения детьми равнозначного образования во всех петербургских школах. Гранты в размере 10 миллионов рублей получат 20 школ, показывающих сейчас низкие образовательные результаты, но стремящихся к развитию. Для победы в конкурсе школе надо будет представить план повышения эффективности работы и улучшения образовательных результатов.