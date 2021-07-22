Должникам в Кудрово отключили электроэнергию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Кудрово Ленинградской области должникам отключили электроэнергию. Это коснулось тех жильцов, кто накопил долг по 5-45 тысяч рублей. Об этом 21 июля 2021 года рассказали в "Петербургской сбытовой компании".

- В Кудрово прирост долгов за электричество составил 25 процентов за последние 4 месяца, - отметили в компании.

В целом с оплатой электроэнергии в Петербурге и области стало более напряженно с началом дачного сезона и отпусков. Самым проблемным оказался Всеволожский район, где общая сумма задолженности населения составляется 133,7 миллионов рублей.

Всего в Ленинградской области задолженности, превышающие 5 тысяч рублей, имеют 24,6 тысяч абонентов. В Петербурге таких - 66 тысяч. И все они могут стать следующими, кому отключат электроэнергию.

Абонентам советуют перед длительной поездкой снять последние показания прибора учета и подавать их каждый месяц, чтобы расчет не велся по среднему объему потребления.