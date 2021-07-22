Движение в центре Петербурга перекрыли 22 июля из-за генеральной репетиции парада ВМФ

Из-за репетиции парада ВМФ 22 июля движение в центре Петербурга перекрыто Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге утром 22 июля 2021 года перекрыли центр города. В Северной столице проходит генеральная репетиция парада ВМФ. Из-за этого движение перекрыто по ряду мостов, улиц и набережных.

- С 9:00 до 14:00 часов закрыт проезд по Дворцовому мосту, Троицкому, Благовещенскому и Литейному мосту, - сообщили ранее в Смольном.

Также проезд закрыт по ряду улиц рядом с мостами, включая Адмиралтейскую набережную, Дворцовую набережную, Гороховую улицу, Невский проспект, Казанскую улицу, Литейный проспект, а также многие другие. Полный список перекрытый опубликован по ссылке. По такой же схеме центр города будет перекрыт в день праздника 25 июля.

Напомним, что для удобства горожан на время перекрытий организован бесплатный проезд по ЗСД от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта.