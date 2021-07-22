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Происшествия22 июля 2021 9:37

Полиция разыскивает 12-летнего мальчика за изнасилование девочки в Петербурге

Подросток совершал насилие над 1о-летней жертвой в подъезде дома на Красносельском шоссе
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге ищут 12-летнего мальчика за изнасилование 10-летней девочки

В Петербурге ищут 12-летнего мальчика за изнасилование 10-летней девочки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге разыскивают 12-летнего мальчика за изнасилование 10-летней девочки. В девятом часу вечера среды, 21 июля 2021 года ,в полицию Красносельского района обратилась женщина, которая и рассказала о преступлении. В ее слов, все произошло в подъезде дома 48 на Красносельском шоссе.

- На указанный женщиной адрес выехали правоохранители. Было установлено, что 19, 20 и 21 июля в вечернее время в подъезде одного из домов неизвестный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, 2010 года рождения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Видеонаблюдение у данного дома отсутствует. Но женщина описала подозреваемого. С ее слов мальчик азиатской внешности, ростом около 140 сантиметров, худощавый, с темными волосами. Был одет в серую футболку с изображением льва, черные шорты и кроссовки.

На данный момент проверкой занимается следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.