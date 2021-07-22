Участок КАД Петербурга у Московского шоссе перекроют до конца августа

На участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Московским шоссе до конца августа перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге готовятся новые ограничения движения на Кольцевой автодороге. Так, с 29 июля 2021 года до конца августа будут закрыты две полосы на внешнем участке КАД в районе развязки с Московским шоссе. В это время будут проходить работы по устранению деформационных швов.

- В первый этап с 29 июля по 11 августа будут перекрыты для движения первая и вторая полосы и переходно-скоростная полоса съезда с внешнего кольца КАД на Витебский проспект, - пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Второй этап пройдет с 12 по 26 августа. В это время будут перекрыты третья и четвертая полоса. На период ремонта по оставшимся свободным полосам установят ограничение скорости до 50 километров в час.