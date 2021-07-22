Школьница из Ленобласти обвинила отчима в изнасиловании

Мужчину задержали за изнасилование падчерицы в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области школьница обвинила отчима в попытке изнасилования. В пятом часу вечера среды, 21 июля 2021 года, 16-летняя девочка обратилась в экстренную службу по телефону 112 и рассказал о случившемся. На место сразу же выехал наряд полиции.

- По словам девочки, в доме на улице Пионерской в городе Никольское отчим пытался ее изнасиловать, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Установлено, что он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней падчерицы.

Дома 40-летнего безработного мужчины не оказалось. Его задержали по "горячим следам" в дома 2 по улице Щурово в городе Отрадное. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания и возбудили уголовное дело.

На данный момент делом занимается следственный комитет. Расследование продолжается.