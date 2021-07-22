Смольный наградит Беглова и бывших глав Петербурга за заслуги в международном сотрудничестве

Смольный наградит Беглова и экс-глав Петербурга за заслуги в международном сотрудничестве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге состоится награждение губернатора, а также бывших глав города за особые заслуги в области международного сотрудничества. Дата церемонии еще не названа, однако утвержденный список уже есть. Он был опубликован на сайте Смольного в среду, 21 июля 2021 года.

- Нагрудным знаком "За особые заслуги в области международного сотрудничества Санкт-Петербурга" наградят губернатор города Александра Беглова, экс-губернаторов Георгия Полтавченко и Валентину Матвиенко, - говорится в постановлении.

Также награды получат вице-премьер кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов, начальник управления внешних связей Еревана Давид Геворгян, глава комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев, глава региональной общественной организации Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества маргарита Мудрак, замдиректора по вопросам бюджета Эрмиада Александр Прохоренко и председатель Совета директоров Общероссийского межотраслевого объединения работодателей "Российский союз строителей" Владимир Яковлев.