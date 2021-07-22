Петербурженку, из-за которой годовалый малыш утонул в ванной, освободили от уголовного преследования Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд освободил от уголовного преследования женщину, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности собственному ребенку. Заседание состоялось в четверг, 22 июля 2021 года.

- Вечером 8 марта 2021 года женщина оставила своего годовалого сына в ванной, а сама ушла. При этом она была в состоянии алкогольного опьянения. Мальчик остался в ванной, наполненной водой, один без помощи, и в итоге захлебнулся, - рассказали в пресс-службе судов Петербурга.

Защитник женщины подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением потерпевшего с подсудимой, поскольку последняя загладила причиненный ему вред. Потерпевший поддержал заявленное ходатайство.

Суд уголовное дело прекратил за примирением сторон.