МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в Петербурге 23 июля

МЧС предупредило о грозах 23 июля в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Санкт-Петербурга предупредило, что в пятницу, 23 июля 2021 года, город ждут грозы и сильный ветер. Как отмечают спасатели, погода ухудшится, а вместе с ней придут дожди. Поэтому, самое время горожанам вспомнить, где они хранят свои зонты.

- 23 июля ночью ожидаются: кратковременный дождь, местами гроза и в прибрежных районах порывы ветра до 15 метров в секунду, - сообщили в МЧС Северной столицы со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Из-за этого в городе похолодает. В ночь на 23 июля температура опустится до плюс 13-15 градусов, а днем поднимется совсем немного до 19-21 градусов тепла.

Аналогичная погода ждет Петербург в субботу, 24 июля, только без сильных дождей и гроз. Температура воздуха будет около 22-24 градусов тепла.