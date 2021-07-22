Ливень обрушился на Петербург 22 июля

Дождь накрыл Петербург 22 июля Фото: Петр КИБЕР

На Санкт-Петербург днем в четверг, 22 июля 2021 года, обрушился ливень. Тучи весь день сгущались в небе над городом и к двум часам дня все же пролились. Дождь охватил все районы города, чего уже давно не было.

- Дождь пошел очень внезапно. В небе были облака, но без туч, - отметил корреспондент "Комсомолки".

Действительно, судя по картам сервиса "Яндекс", тучи сгустились над городом за считанные минуты. В 14:30 часам ливень уже накрыл весь город. Дальше облака будут только увеличиваться и продвигаться на юго-восток Ленинградской области. Согласно предварительному прогнозу лить в Петербурге будет в течение двух часов до 16:00.

Напомним, что ранее МЧС предупреждало об усилении ветра, а также возможных грозах вечером.