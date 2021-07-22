Бегло поздравил Бориса Эйфмана с юбилеем

Александр Беглов поздравил с юбилеем Бориса Эйфмана Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Известный балетмейстер, народный артист России и художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра балета Борис Эйфман в четверг, 22 июля 2021 года, отмечается 75-летние. С поздравлением к почетному жителю города обратился губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Свой знаковый юбилей Вы встречаете в статусе одного из наиболее ярких российских театральных деятелей, имеющих неповторимый стиль и заслуженное мировое признание, – отметил Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что благодаря таланту Эйфмана в Петербурге созданы Академический театр балета, Академия танца и Детский театр танца. А театр балетмейстера стал первым петербургским брендом мирового уровня.

Губернатор пожелал Борису Эйфману новых побед во славу петербургского и российского искусства.