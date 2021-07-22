Мошенники украли миллион рублей у доверчивой петербурженки

Доверчивую петербурженку обманули на миллион рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали 46-летнего мигранта и 43-летнюю гражданку России, которые обманули доверчивую жительницу города на Неве и присвоили более миллиона рублей из ее денег.

- По данным полиции, подельники похитили вверенные им денежные средства, на основании доверенностей, выданных собственником. Деньги были переведены по безналичном расчету на их банковские счета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время обыска оперативники изъяли печати и бухгалтерские документы, сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». По ней предусмотрена ответственность вплоть до десяти лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.