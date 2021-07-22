Пожар возник в Полежаевском парке Петербурга

Трава горит в Полежаевском парке. Фото: vk.com/spb_today / Дмитрий Сурков

Жители Красносельского района Петербурга сообщают о пожаре, возникшем в Полежаевском парке. Днем 22 июля здесь полыхала сухая трава, скошенная несколькими днями ранее. Он нее огонь распространился на большую площадь.

- Пожар в Полежаевском парке. Садовники подготовили отличное средство для розжига, в виде скошенной неубранной сухой травы, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях петербуржцы отмечают, что скошенная трава подолгу лежит на газонах: «Стригут и не убирают, по всему юго-западу»; «На севере так же, все в сене».

Другие обвиняют в пожаре подростков и тех отдыхающих, которые разжигают костры в парке. До масштабов Карелии ЧП конечно не дотягивает, но огонь угрожает деревьям.

Сведений о том, что на место происшествия прибыли пожарные, пока не поступало.