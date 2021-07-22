Полиция поймала мошенников, пытавшихся присвоить дорогую квартиру в центре Петербурга

Полиция расследует дело о мошенничестве с квартирой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские задержали четверых злоумышленником, которые решили присвоить дорогую квартиру в историческом центре города и уже были близки к цели. Но в последний момент все сорвалось: в МФЦ распознали поддельные документы и набрали телефон 02.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России установили и задержали четверых участников организованной группы, в возрасте от 33 до 60 лет, которые подозреваются в совершении мошенничества в сфере недвижимости, - сообщает пресс-служба Главка.

Само дело о покушении на мошенничество было возбуждено еще в октябре прошлого года, но задержать подозреваемых удалось только сейчас. В руках полиции оказались трое мужчин и женщина. Одному из подельников, которого считают организатором схемы, был избран арест в качестве меры пресечения. Остальные останутся до суда под подпиской о невыезде.

Всем грозят тюремные сроки вплоть до 10 лет.