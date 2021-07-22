Массовое ДТП с участием автобуса и маршрутки парализовало движение по Володарскому мосту

Массовое ДТП остановило движение на Володарском мосту. Фото: vk.com/spb_today

Три легковые машины, рейсовый автобус и маршрутка попали в массовое ДТП на Володарском мосту. Из-за этого оказались перекрыты две крайние полосы в сторону Ивановской улицы. Но затор образовался в обе стороны, онлайн-карты в районе моста окрашены в темно-красный цвет.

- Трио на Володарском мосту в сторону «Ломоносовской», - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее свидетели аварии уточнили, что в аварии пострадали пять транспортных средств. А началось все с маленького внедорожника «Сузуки Джимни», влетевшего под автобус: «Джимни» с противоположной стороны через весь мост залетел под автобус. Похоже, его занесло на мокром асфальте».

После этого с машиной столкнулся маршрутка-ПАЗ, а сзади к автобусу притерлись «Лада» и «Киа».

На месте аварии работают две бригады скорой помощи. По словам очевидцев водителя «Сузуки» зажало в машине.

Официальных сообщений о пострадавших пока не поступало. Движения троллейбусов в сторону Ивановской улицы нет.