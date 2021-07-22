Умер священник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря архимандрит Мефодий

Архимандрит Мефодий умер от последствий болезни. Фото: vk.com/valaam

Священник Спасо-Преображенского Валаамского архимандрит Мефодий умер в Петербурге от последствий коронавируса. О смерти священнослужителя сообщается на официальной странице монастыря «ВКонтакте».

- Только что пришла информация о том, что преставился ко Господу дорогой и любимый архимандрит Мефодий. Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего собрата нашего отца Мефодия, прости ему вся вольная согрешения и невольная и даруй ему Царствие Небесное! - говорится в тексте сообщения.

Официально причины смерти 60-летнего священника не называются, но известно, что он последнее время тяжело болел, по некоторым данным, коронавирусом. За здравие архимандрита молились многие петербуржцы, однако организм не смог справиться с инфекцией и сегодня Мефодий скончался.