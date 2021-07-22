Продажи новых машин в Петербурге за полгода выросли на 55%

LADA впервые за десять лет стала самой продаваемой маркой в Петербурге. Фото: Александр ГЛУЗ

Эксперты автомобильного рынка подвели итоги первых шести месяцев 2021 года в Петербурге. По итогам прошедшего периода, рост продаж составил внушительные 55%. Впрочем, статистика прошлого года - не показатель, ведь тогда многие автосалоны остановили работу из-за локдауна.

- В первой половине 2021 года в Санкт-Петербурге продано 84 045 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 55% больше, чем за аналогичный период 2020 года, - сообщает пресс-служба аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

Только в июне дилеры реализовали 15 205 новых автомобилей, что на 43% больше, чем годом ранее, когда продажи уже начали восстанавливаться.

Другой заметный результат смещение спроса в более низкий ценовой сегмент. Так, впервые за 10 лет лидером продаж стала LADA с бюджетными моделями Granta и Vesta. А вот прошлый обладатель первого места - корейская марка KIA оказалась лишь второй, впрочем, с небольшим отставанием. А если к ней приплюсовать родственную Hyundai (машины выпускаются на одном конвейере), то результат превзойдет достижения бренда LADA почти вдвое.