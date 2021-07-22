Суд заблокировал сайт двойника Александринского театра

Билеты в театр надо покупать на сайте самой Александринки. Или в кассах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры и закрыл доступ к сайту-двойнику странички Александринского театра. На фейковом портале продавались те же билеты, но с наценкой в 50%.

- Доменное имя Александринского театра - https://alexandrinsky.ru. Сайт https://alexandrtheatre.com/ осуществляет реализацию билетов без заключения соответствующего договора. Кроме того, продажа билетов осуществляется с наценкой в 50%, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сайт-дублер к тому же был зарегистрирован на жителя США. Учитывая все доводы, суд принял решение ограничить доступ к порталу.