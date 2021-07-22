Полиция закрыла юридическую фирму, обманувшую петербуржцев на 10 млн рублей

Юридическая фирма обманула клиентов на 10 млн рубле. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские пресекли деятельность юридической фирмы, сотрудники которой бессовестно обманывали горожан. Они брали деньги за услуга, а потом просто ничего не делали. Таким нехитрым способом мошенники заработали несколько миллионов рублей.

- 17 июня 2021 года следователями Центрального района по заявлениям, поступившим ранее сразу от нескольких граждан, было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Потерпевшие заявляли, что некая юридическая фирма, взяв ту или иную сумму за услугу – от 35 тысяч до двух миллионов рублей, далее свои обязательства выполнять отказывалась, - сообщает пресс-служба Главка.

По версии следствия фирма работала с начала 2020 года. Ее специалисты обещали помощь в получении пенсионного обеспечения или улучшении жилищных условий клиентов. В числе обманутых оказались около 15 человек, в том числе пенсионеры. Общий ущерб оценивается минимум в 10 миллионов рублей.

Гендиректор фирмы уже арестован, суда он будет ждать в СИЗО. Еще трое работников отправлены под домашний арест. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.