Двигатель вырвало у машины после ДТП на проспекте Народного Ополчения

Теперь двигатель удобно ремонтировать. Фото: vk.com/spb_today

Двигатель вылетел из машины после столкновения трех иномарок на проспекте Народного Ополчения. Серьезная авария произошла вечером 22 июля неподалеку от улицы Козлова. На тихой проезжей части сошлись «Форд» «Хонда и «Хендэ».

- На проспекте Народного Ополчения двигатель покинул автомобиль, - иронично пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным в соцсетях фото, мотор вырвало из-под капота «Форда Мондео». «Хенде Солярис» также был серьезно разбит и остался стоять со смятым передком посреди проезжей части. А побитую черную «Хонду Аккорд» внесло на газон.

Местные жители в комментариях удивляются, как ДТП в принципе могло произойти на достаточно спокойном участке дороги и предупреждают о пробках: «кто едет в сторону Лигово объезжайте, проезда нет» ; «Проезжал мимо, мужик на газоне в крови весь сидел».

Официальных данных о пострадавших при ДТП пока не поступало.