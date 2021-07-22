Роспотребнадзор опять не нашел в Петербурге ни одного пляжа, где вода пригодна для купания

На петербургских пляжах купаться стоит лишь под душем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург опять подтвердил печальную славу морского города, в котором нельзя купаться. Ни один из 24 четырех официальных городских пляжей не прошел проверку Роспотребнадзора. И если песок на них чист, то в воде водятся кишечные бактерии и прочие паразиты.

- На 22.07.2021 отобрано 216 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Речь идет в том числе о популярных Суздальских озерах, а также всех пляжах на побережье Финского залива и озера Разлив в Курортном районе.

- Заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, - предупреждают санитарные врачи.

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