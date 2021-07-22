Уже почти 10 тысяч гектаров леса горит в Карелии

В Карелии все сильнее горят леса. Фото: vk.com/id419407976

Площадь лесных пожаров в Карелии продолжает увеличиваться несмотря на усилия спасателей, военных и местных добровольцев. По данным властей, на вечер 22 июля полыхает уже почти 10 тысяч гектаров. Это на 2,5 тысячи больше, чем днем ранее.

- Лесопожарная обстановка к этому часу: действуют 28 лесных пожаров на площади 9397,8 га в Муезерском, Лахденпохском, Пудожском, Беломорском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском и Медвежьегорском районах. Локализованы 10 пожаров на площади 447,3 га, - сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В четырех районах республики - Сегежском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском - действует особый противопожарный режим, при котором категорически запрещен заход в лес. В остальных районах собирать ягоды и грибы можно, но без разведления костров - огня и без того достаточно.

Ситуацию с воздуха мониторят легкие самолеты, а вертолеты МЧС и Западного военного округа помогают тушить пожары, заливая пламя водой.