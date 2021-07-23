Раненную сову спасли в Колпинском районе Петербурга

В Петербурге спасли раненную сову / Фото: Комитет по природопользованию

В Санкт-Петербурге спасли раненную сову со сломанным крылом. Птицу обнаружили жители Колпинского района. Они заметили, что пернатая напугана и не может летать, и позвонили в мобильную экологическую дежурную службу. Об этом 23 июля 2021 года рассказали в комитете по природопользованию.

- Специалисты забрали птицу и отвезли ее ветеринарам. Оказалось, что у совы серьезный перелом и множество травм. Сейчас сова под наблюдением ветеринарных врачей и находится в стабильно-тяжелом состоянии, - пояснили в комитете.

Птицу забрали и отвезли к ветеринарам / Фото: Комитет по природопользованию

К сожалению, из-за серьезных ран, даже после лечение сова не сможет вернуться в дикую природу, так как просто там не выживет. Как правило, таких птиц, после того, как приведут в порядок, передают в государственные и муниципальные зоопарки или детские зоологические кружки.

Напомним, что в случае обнаружения птиц или диких животных в бедственном положении, следует сразу обращаться в круглосуточную экологическую службу по телефону 417-59-36.