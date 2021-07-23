Госпитализация больных коронавирусом упала до 440 человек в Петербурге

В Петербурге госпитализация упала ниже 450 человек в сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге значительно снизилось число госпитализаций больных коронавирусом. Об этом в пятницу, 23 июля 2021 года, рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- За вчерашний день в стационары госпитализировано 446 взрослых пациентов, а за четверг неделей ранее - 677. Если сравнивать нынешний семидневный интервал с предыдущей неделей - снижение составит 16,6 процента, - написал на своей странице в соцсети Лисовец.

Если сравнивать показатели сегодняшнего дня и двухнедельной давности, то снижение произошло на 36,2 процента.

Также глава комитета отметил, что в июле выросли темпы вакцинации. Лидерами стали Адмиралтейский, Центральный и Курортный районы города. На прошлой неделе привито 107577 человек.