30 праздничных залпов салюта дадут в Кронштадте в День ВМФ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В честь Дня Военно-морского флота праздничный салют состоится в городе Кронштадт. В 22:00 часов 25 июля 2021 года будет дано 30 залпов из орудий Д-44 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

- Нескольких тысяч фейерверочных выстрелов дадут из установок калибров 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм, что обеспечит различную высоту подъема фейерверочных изделий. Купола разрыва превысят в диаметре 300 метров, - пояснили военные.

Также в Кронштадте будет использовал 125-мм пусковой комплекс праздничных салютов "Триколор" 2А96. Эта установка способна выпускать более 2 тысяч выстрелов в минуту, которые окрасят небо в цвета российского флага.

Всего в обеспечении артиллерийского салюта задействовано более 200 военнослужащих округа, 24 85-мм орудий Д-44 и салютных установок от Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского салютного дивизиона ЗВО.

Напомним, что салют в Петербурге не состоится.