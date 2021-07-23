Прокуратура начала проверку в связи с пожарами в Карелии

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в Карелии / Фото: МЧС Карелии

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в Карелии. Поводом стала информация о том, что в ходе лесных пожаров произошло возгорание на станции Найстенъярви. Об этом ведомство сообщило 23 июля 2021 года.

- В ходе выезда, данные о возгорании в полосе отвода железнодорожной станции подтвердились, в настоящее время силами пожарных расчетов возгорание локализовано, пострадавших нет, - сообщили в транспортной прокуратуре,

Сотрудники прокуратуры проверяют и другие железнодорожные станции, вокзалы и места, где проходят пути общего и необщего пользования с целью оценки пожарной обстановки и соблюдения противопожарного режима. Отмечается, что уже обнаружены нарушения содержания отвода на станциях Предмедгорский и Заделье. Там хранились старые шпалы и валежник с сухостоем.