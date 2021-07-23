Бездомных начнут вакцинировать от коронавируса в Петербурге

В Петербурге начнут вакцинировать от коронавируса бездомных / Фото: Благотворительная больница

В Санкт-Петербурге от коронавируса начнут прививать бездомных. Вакцинацией займется объединение организаций, оказывающих помощь бездомным людям, и государственных медучреждений города. Первый выезд состоится уже 26 июля 2021 года, в котором примут участие АНО "Благотворительная больница", Фонд "Диакония", клуб православной молодежи "Кинония" и сотрудники поликлиники №49.

- На улицах Петербурга по разным оценкам около 60 тысяч бездомных. Они не могут прийти в поликлинику, не могут записаться через Госуслуги, потому что у них нет интернета, и доступа к Госуслугам вообще, потому что нет документов, - отметил директор "Благотворительной больницы" Сергей Иевков.

За три часа в понедельник первую дозу вакцины "Спутник V" смогут получить несколько десятков человек, живущих в приютах и на улицах. При этом не обязательно, чтобы у них были документы. Всем, кто поставит прививку, на руки выдадут справку о том, что они получили первую дозу вакцины.